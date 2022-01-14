13 января стало известно, что португальский орган, отвечающий за вопросы гражданства, инициировал внутреннее расследование по предоставлению гражданства владельцу «Челси» Роману Абрамовичу. В Министерстве юстиции Португалии пояснили, что подобные расследования – обычная процедура в тех случаях, когда возникают ситуации, допускающие возможные нарушения.

Российский миллиардер получил португальский паспорт как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове. Он подал документы на рассмотрение в октябре 2020-го, заявление было одобрено в апреле 2021 года.

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Пресс-секретарь Абрамовича заявила, что он и его сотрудники «приветствуют любую проверку, поскольку она только продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

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Источник: Reuters.

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