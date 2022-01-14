Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обрушился с резкой критикой на партнеров по команде, призвав их больше гордиться своей игрой и совершенствоваться.

Роналду остается после тренировки, чтобы поработать над своей физической формой дополнительно и озадачен тем, что многие одноклубники не делают того же, а молодые игроки «Юнайтед» не прислушиваются к его словам. Криш считает, что они не так преданы футболу и дело в менталитете. Мало кто хочет взглянуть на себя и сказать: «Я могу лучше».

Ad

«Чтобы ты был профессионалом, помогал команде, нужен правильный менталитет, желание учиться и позитив. Все эти детали зависят от вас, а не от тренеров, болельщиков или прессы. Если вы гордитесь собой и у вас есть достоинство, вы должны делать гораздо больше», – заявил он.

Чемпионат Испании 4 года назад «Бернабеу» освистал Бензема. Его отстоял Криш 5 ЧАСОВ НАЗАД

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже не такой крутой. Сейчас он много ноет. Почему?

Источник: Daily Mail.

Чемпионат Англии Роналду: «Я вернулся в «МЮ» не для борьбы за 6-е место» ДЕНЬ НАЗАД