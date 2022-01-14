«Челси» выпадет из гонки?

Перед стартом сезона победитель ЛЧ рассматривался в качестве одного из фаворитов гонки АПЛ. Но к 22-му туру чемпионата безжалостный Гвардиола может избавиться от одного из конкурентов. Сейчас «Челси» уступает «горожанам» 10 баллов, и новая неудача прикончит шансы на золото – кто вообще способен отыграть у Гвардиолы 13 очков на небольшой дистанции?

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Томас Тухель и Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

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Ничья тоже не сильно исправит положение – отрыв останется огромным. «Челси» нужна только победа, чтобы сохранять шансы на камбэк – к 10-му туру лондонцы лидировали с +5 над «Сити».

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Пропустит ли матч Гвардиола?

6 января Пеп сдал положительный тест на коронавирус и дистанцировался от команды. Каталонец пропустил матч Кубка Англии против «Суиндона» и рисковал остаться вне игры в битве с главными конкурентами.

Но 14 января фанаты «Сити» выдохнули: Гвардиола сдал все необходимые тесты, сходил на пресс-конференцию и стал доступен для матча на «Этихаде». Без главного мозга «горожанам» было бы намного тяжелее.

Помимо Пепа, для игры теперь доступны переболевшие Рахим Стерлинг, Джон Стоунз и Фил Фоден. Стремительное выздоровление «горожан» впечатлило Томасо Тухеля: «Они лучше справлялись с травмами и ковидом. Может быть, это удача. Может быть, они что-то делают лучше. У них было меньше травм и недоступных игроков. Они не страдали от ковида, как мы. В этом огромная разница».

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» Фото: Getty Images

«Челси» вернул лидеров?

У «синих» большие проблемы с составом: травмы получили Бен Чилуэлл и Рис Джейс, а Эдуар Менди улетел на Кубок Африки. Из-за этого остро встал вопрос о болезнях Н’Голо Канте и Тьяго Силвы. Лидеры лондонцев переболели ковидом и не тренировались с командой.

Перед игрой Кубка Лиги против «Тоттенхэма» Тухель осторожничал с новостями об их возвращении. Но, кажется, все не так плохо: против «шпор» в среду бразилец отыграл 33 минуты, француз – 22. Возможно, в игре с «Сити» Канте и Силва выйдут уже в основе.

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Какую тактику выберут Пеп и Тухель?

В этом сезоне противостояние Томаса и Хосепа стало главной вывеской АПЛ. Пока Клопп тонет в нытье и отмазках, Тухель и Гвардиола молча решают проблемы.

«Челси» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Их война началась еще в прошлой кампании, когда немец грохнул каталонца трижды за три матча (включая финал Лиги чемпионов). Новый босс «Стэмфорд Бридж» показал, что Пеп теперь не главный тактик лиги, и Гвардиола вызов принял.

На важнейший матч гики точно приготовили друг другу сюрпризы. Тухель, например, постарается запутать соперника схемой. В противостоянии с Конте он использовал гибридную схему: при владении задействовал двух центральных, при обороне – трех.

Гвардиола тоже подарит конкуренту что-то особенное. В финале ЛЧ он придумал новую роль для Александра Зинченко. В новом противостоянии может воспользоваться идеями Конте: итальянец напрягал «Челси» использованием Харри Кейна в роли десятки и двумя игроками, врывающимися в штрафную. В теории Гвардиола может провернуть что-то аналогичное с Кевином де Брёйне.

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Лукаку точно оживает?

Скандал с неосторожным интервью уже угас, и Ромелу раскрылся на поле. Во многом помогли тактические ходы Тухеля. Немец подсмотрел наработки Конте в «Интере» и попросил бельгийца смещаться ближе к флангам: на них пришлись 10 из 26 действий нападающего.

Аналогичное движение направо Лукаку демонстрировал в «Интере»: там параллельно с ним открывался Лаутаро Мартинес, в Лондоне – Кай Хаверц и Тимо Вернер. Такой ход помог Тухелю лучше встроить Ромелу в общекомандный рисунок – особенно на фоне отсутствия справа Джеймса.

Ромелу Лукаку, «Челси» Фото: Getty Images

Матч будет закрытым?

За четыре матча в Англии Гвардиола и Тухель лишь раз обменялись голами и трижды сгоняли по 1:0. Исключением стал лишь 35-й тур прошлого чемпионата, когда «Сити» уже праздновал титул, не особо напрягался и не добил соперника в решающий момент (1:2).

Лондонцы и манкунианцы входят в топ-3 самым непропускающих команд АПЛ: между ними вклинился суперсухой «Вулверхэмптон», который вынул из сетки всего 14 мячей («Сити» – 13, «Челси» – 16).

Но если у «горожан» в обороне все стабильно, то у «Челси» много проблем с травмами: в последних девяти матчах АПЛ «синие» лишь раз сыграли на ноль. Лондонцы стали уязвимее, и этим может воспользоваться «Сити»: команда Пепа не забила лишь в одном из 21 последнего матча.

КТО ВЫИГРАЕТ МАТЧ? Ман Сити Челси Будет ничья

Ориентировочные составы

Где смотреть

Встречу 22-го тура, как и все матчи АПЛ этого сезона, в прямом эфире покажет «Окко» – начало матча в субботу в 15:30 (мск). И не забывайте, что вы всегда можете залететь на нашу трансляцию

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