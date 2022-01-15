Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не будет капитаном манкунианцев на постоянной основе. Главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник не планирует назначать Криша, который вышел с повязкой в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» из-за отсутствия Харри Магуайра.

Недавно Роналду дал интервью, в котором поставил под сомнение менталитет нынешнего состава «МЮ» и предположил, что ряд молодых игроков не прислушиваются к советам. После слов форварда часть фанатов заявила, что ему следует дать капитанскую повязку на постоянной основе, но Рангник отверг эту идею.

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«Сейчас я не вижу причин для этого, потому что Харри до сих пор был капитаном, и пока Харри играет, он будет капитаном. Если его нет на поле, повязку должен надеть кто-то другой. Это может меняться от игры к игре, в зависимости от того, кто играет», – сказал Рангник.

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Источник: Goal.com.

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