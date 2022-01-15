Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Сообщается, что главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола связывался с агентами Винисиуса, чтобы обсудить сделку. После ухода Феррана Торреса в «Барселону» за 66 миллионов евро «Сити» надеется подписать нового нападающего. Контракт бразильца с «Реалом» истекает в 2024 году, но он надеется на улучшенные условия.

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Источник: El Nacional.

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