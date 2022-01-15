Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на слова коуча «Челси» Томаса Тухеля, который заявил, что «горожане» лучше справились с травмами и коронавирусом. Немец предположил, что дело в удаче.

«Я говорю то же, что и раньше: такая ситуация во всем мире. У нас были травмы, у нас были случаи ковида. Может быть, мы не говорим, кто из игроков заразился. Клуб не делает это из уважения к ним, но заболели многие игроки и сотрудники «Сити». В начале сезона у нас было много тяжелых травм. Что я могу сказать? Если они считают, что нам повезло, ок, нам повезло. Пандемия охватила весь мир, везде есть вирус. Мы каждую минуту и каждый день подвергаемся риску заражения, мы не исключение», – сказал Гвардиола.

Ad

Тренер также ответил на предположения о том, что распространение коронавируса в АПЛ помогло «горожанам» оторваться от конкурентов (к очному матчу с «Челси» 15 января «Сити» подошел с 10-очковым отрывом): «Если они считают, что причина в ковиде, может, так и есть. Иногда причиной называют наши деньги, иногда ковид. Возможно».

Чемпионат Англии Пеп хочет забрать Винисиуса из «Реала» в «Сити» (El Nacional) 4 ЧАСА НАЗАД

Источник: ESPN.

Чемпионат Англии Лукаку останется в «Челси» после разговора с Тухелем 04/01/2022 В 07:38