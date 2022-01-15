На 57-й минуте матча против «Сити» Сесар Аспиликуэта чуть не срезал мяч в ворота «Челси». Испанец испугал Кепу Аррисабалагу из-за стыка с Бернарду Силвой. Удивленный защитник тут же развернулся к Крейгу Посону: борьба с чужим плеймейкером вышла настолько жесткой, что у кэпа лондонцев слетела бутса.

Реф бездействовал, так что «Сити» получил новый угловой. Аспиликуэта вновь остановил навес, теперь – выносом от ворот. Стойкость Сесара – метафора всей игре, в рамках которой «Челси» бесконечно отбивался от соперника.

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«Манчестер Сити» – «Челси» Фото: Getty Images

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«Сити» выдал слабый матч с точки зрения атаки. Команда Пепа Гвардиолы настреляла 0,9 xG (средний показатель в АПЛ-2021/22 – 2,37). Единственный мяч хозяев – следствие личного всплеска Кевина де Брёйне.

«Сити» мешала крепкая защитная структура «Челси». Для игры в обороне Томас Тухель выбрал схему 5-3-2, которая перетекала в 5-4-1. В рамках первой расстановки лондонцы блокировали чужих опорников, в рамках второй – следили за пространством между линиями. «Соперник приехал с качественной стратегией и представил узкую защиту», – подтвердил после матча Де Брёйне.

5-4-1 – схема, на которую «Челси» переходил в более глубокой защитной фазе Фото: Other Agency

Если «Челси» надежно оборонялся, почему «Сити» выглядел мощнее? Из-за собственной игры без мяча.

В защите Пеп Гвардиола использовал схему 4-2-3-1. Три атакующих полузащитника и форвард располагались высоко и прессинговали. Два опорника страховали: один – в центре, другой – против вингбека «Челси», который находился ближе к розыгрышу.

5-4-1 – схема, на которую «Челси» переходил в более глубокой защитной фазе Фото: Other Agency

Из-за прессинга «Сити» «Челси» терял мяч на домашней половине в среднем каждые восемь минут. Отбор возле чужой штрафной привел к моменту Джека Грилиша на 39-й минуте, самому опасному у хозяев с точки зрения xG. «Мы слишком часто и слишком легко теряли мяч», – резюмировал Тухель.

«Сити» не блистал с точки зрения атаки, но контролировал игру благодаря защите. Эффект усиливало слабое нападение «Челси». Лондонцы почти не использовали любимые приемы для выхода из-под прессинга:

Обычно Аспиликуэта открывается под пас в опорной зоне – создает численное преимущество, принимает и продвигает мяч. В игре с «Сити» Сесар не выдал ни одного действия с любимого участка.

Десятки «Челси» часто опускаются за мячом в среднюю треть. На «Этихаде» Кристиан Палисик и Хаким Зиеш раздали лишь 17 передач из полузащиты на двоих.

Левый защитник «Челси» открывается поуже, в полуфланге, откуда двигает мяч пасами. Маркос Алонсо выдал только пять передач из зоны.

«Манчестер Сити» – «Челси» Фото: Getty Images

70 минут атака «Челси» сводилась к забросам на Ромелу Лукаку. Тухель вновь использовал бельгийца в нелюбимой роли, как таргетмена. Пока страйкер размышлял, кому еще пожаловаться в интервью, команда получила лишь семь касаний в чужой штрафной – антирекорд для игр в АПЛ с Томасом у руля.

Выносы на Лукаку не работали в том числе из-за прессинга «Сити». Малан Сарр, Тьяго Силва и Антонио Рюдигер суммарно выкинули лишь семь точных лонгболлов из 20. За 20 минут до конца игры Тухель изменил структуру «Челси». С выходом Тимо Вернера и Каллума Хадсон-Одои, а также заменой Алонсо лондонцы перешли на схему с двумя центральными защитниками и двумя страйкерами. Не помогло: по ударам команда Гвардиолы превзошла и обновленного соперника – 3:1.

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«Сити» выглядел увереннее даже в сложных обстоятельствах. Стартовый план Гвардиолы вышел эффективным против разных заготовок Тухеля. Теперь владельцы «Этихада» отъехали от второго места на 13 очков.

«Самая плотная чемпионская гонка в нашей жизни быстро утратила уникальный статус. «Сити» включился, чтобы выиграть с крупным отрывом», – удивился Гари Линекер в твиттере. Кажется, экс-игрок «Тоттенхэма» прав.

Все эмоции главного матча АПЛ были упакованы в текстовую трансляцию от Eurosport.ru . Открывай и переживай вновь!

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