Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» 15 января.
«Вчера перед тренировкой у Роналду все еще оставались проблемы со сгибателями бедра, и мы решили, что он не будет участвовать в занятии. Потом я снова поговорил с ним, и мы решили, что нет смысла брать его с собой в Бирмингем, раз проблемы не решены. Надеюсь, против «Брентфорда» он сыграть сможет», – пояснил немец.
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Источник: Sky Sports.
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