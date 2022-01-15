Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» 15 января.

«Вчера перед тренировкой у Роналду все еще оставались проблемы со сгибателями бедра, и мы решили, что он не будет участвовать в занятии. Потом я снова поговорил с ним, и мы решили, что нет смысла брать его с собой в Бирмингем, раз проблемы не решены. Надеюсь, против «Брентфорда» он сыграть сможет», – пояснил немец.

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А Криштиану Роналду недоволен одноклубниками. Они не тренируются дополнительно. Почему так?

Источник: Sky Sports.

Чемпионат Англии Роналду недоволен одноклубниками. Они не тренируются дополнительно ВЧЕРА В 12:09