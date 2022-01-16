Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему нападающий Антони Марсьяль отсутствовал в заявке на матч АПЛ против «Астон Виллы».
«Он не хотел быть в составе. По этой причине он не отправился с нами на выезд», – не стал искать никаких отмазок немецкий специалист.
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Не пожелавший ехать в Бирмингем футболист получает 15,5 млн евро в год, или 240 тысяч евро в неделю.
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Роналду не будет основным капитаном «МЮ». Так решил Рангник
Сообщалось, что 26-летний форвард может покинуть «МЮ» в январе, а заинтересованы в французе «Севилья», «Барселона» и «Ньюкасл». Другие свежие трансферы – здесь.
А еще Рангник рассказал, почему в заявку не попал Роналду. Причина намного серьезнее.
Источник: ВВС.
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