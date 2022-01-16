Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен близок к возвращению в английскую Премьер-лигу. Интерес к игроку проявляют несколько топ-клубов АПЛ.

У Эриксена также есть другие офферы из европейских команд, но футболист хочет вернуться в Англию, где уже выступал за «Тоттенхэм».

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Источник: The Times.

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