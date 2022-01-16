Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен близок к возвращению в английскую Премьер-лигу. Интерес к игроку проявляют несколько топ-клубов АПЛ.
У Эриксена также есть другие офферы из европейских команд, но футболист хочет вернуться в Англию, где уже выступал за «Тоттенхэм».
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В середине декабря «Интер» объявил о расторжении контракта с Кристианом Эриксеном – ему нельзя играть в Серии А из-за кардиостимулятора.
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Отключка Эриксена – ужас года. Переживал весь мир
Сейчас Эриксен продолжает поиски нового клуба и тренируется в Швейцарии. Вы точно не знаете этот клуб.
Произошедшее с Кристианом в матче Дания – Финляндия потрясло весь мир. Кардиолог объяснил Eurosport.ru, что было с датчанином.
Источник: The Times.
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Эриксен: «Моя цель – сыграть на ЧМ-2022 в Катаре»
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Эриксен тренируется в Швейцарии. Вы точно не знаете этот клуб
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