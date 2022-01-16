Футбольный комментатор Джим Беглин допустил комичную оговорку во время матча АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Вы можете слышать раздражение вокруг «Эмптихада», потому что...» – сказал Беглин в первом тайме и тут же осекся, осознав масштаб трагедии. Фанаты клубов-соперников «Сити» называют стадион «Этихад» «Эмптихадом» от английского слова empty, что переводится как пустой.

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Комментатор тут же поправился и назвал стадион правильно, а после матча извинился за оговорку. «Я очень уважаю футбольный клуб «Манчестер Сити». Моя сегодняшняя словесная ошибка никоим образом не предназначалась для того, чтобы обидеть болельщиков «Сити», – написал Беглин в твиттере.

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Но фанаты все равно разозлились на комментатора. Они не верят, что его слова – лишь невинная оговорка.

«Думал, что он забавный и умный в своих больших наушниках, а теперь поджал хвост. Ты знал, что говорил, за этим стоит мыслительный процесс. Ты меня не обманешь», – написал один из поклонников «горожан».

«Какой профессионал так скажет? Это не оговорка, это два совершенно разных слова. Например, если бы я сказал «Кланфилд» вместо «Энфилд». Это никогда не выходило из моих уст, а если и выходило, то только потому что я этого хотел», – отметил другой.

«Вы точно знали, что делаете. И мы не жалуемся. Я говорю за всех фанатов «Сити», – заявил третий.

Но арена у «горожан» очень красивая! В этом можно убедиться, если посмотреть видео с квадрокоптера

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