Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет продлить контракт с мерсисайдцами на улучшенных условиях. Стали известны требования египтянина – он хочет один из самых высоких окладов в АПЛ.
Форвард согласен остаться на «Энфилде», если «Ливерпуль» будет платить ему 479 тысяч евро в неделю, что почти в два раза больше, чем он зарабатывает в данный момент. «Красные» не готовы продлевать контракт с Салахом на таких условиях, а действующее соглашение закончится летом 2023 года. Представитель Салаха Рами Аббас Исса хочет, чтобы клиент зарабатывал деньги, близкие к тем, что получают Криштиану Роналду в «МЮ» (600 тысяч евро) или Кевин де Брёйне в «Сити» (479 тысяч).
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Египтянин лидирует и среди самых дорогостоящих в АПЛ. Но там он делит первое место с двумя бистами.
Источник: Mirror.
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