16 января на официальном сайте «Эвертона» появилась информация, что Рафаэль Бенитес покинул должность главного тренера клуба. Он возглавлял команду с лета 2021 года, но под его руководством дела команды в новом сезоне шли плохо: после 19 матчей в АПЛ – лишь 15-е место. В последних 13-ти турах случилась всего одна победа при девяти поражениях.

Возможно, в ряде причин провальной игры команды – серьезное недопонимание с одним из лидеров команды Люкой Динем. В сезоне 2019/20 Люка был основным левым защитником «Эвертона»: он принял участие в 35-ти матчах команды в АПЛ, неизменно появляясь на поле в стартовом составе. Аналогичная ситуация сохранялась и в сезоне 2020/21: Динь участвовал в 30-ти матчах, пропуская их только из-за травмы и дисквалификации. После назначения Бенитеса, поначалу он также оставался основным игроком, однако в декабре неожиданно выпал из состава и перестал попадать даже в заявку на игры. А 13 января 2022 года о трансфере Диня официально объявила «Астон Вилла».

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После ухода Динь опубликовал в инстаграме пост, отдав прощальную дань уважения фанатам «Эвертона», в котором недвусмысленно намекнул о своих разногласиях с Бенитесом.

«Всего год назад я подписал новый контракт с намерением остаться в «Эвертоне» надолго, отдавая все для развития проекта, в который я верил, и для страстных болельщиков. Я мечтал помочь клубу вернуться на прежнее место. Ношение капитанской повязки в некоторых матчах всегда вызывало у меня гордость.

Но внезапно все пришло к концу. Я просто не ожидал, что все так закончится. То, что произошло, и некоторые вещи, которые обо мне говорили за последний месяц, меня очень огорчили. Но я ни с кем не буду вступать в словесную войну. Клуб этого не заслуживает, болельщики этого не заслуживают – и, честно говоря, я не чувствую, что заслуживаю этого. В «Эвертоне» и вокруг него так много хороших и порядочных людей, которые хотят лучшего для этого клуба, а не только для себя – и им я могу только сказать от всего сердца: желаю вам всего наилучшего!

Спасибо всем вам, замечательным, гордым и страстным эвертонцам. Для меня было честью и истинным удовольствием играть для вас, болельщиков, людей, потому что клуб принадлежит не игроку или тренеру, а поклонникам. «Эвертон» всегда в моем сердце, куда бы я ни пошел. Но иногда достаточно одного человека со стороны, чтобы разрушить прекрасную любовную связь», – написал защитник.

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Источник: Daily Mail.

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