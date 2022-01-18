Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер высказался о своих персональных и тренерских качествах.

«Трудно быть сексуальным, когда твоя фамилия Поттер. А если твое имя Грэм, быть сексуальным становится еще труднее. Добавьте к этому вытянутое лицо, рыжую бороду и все остальное.

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Я должен просто оставаться футбольным тренером и работать с игроками. Ошибка часто заключается в том, что люди думают о себе лучше, чем есть на самом деле, и полагают, что могут добиться успеха в любых условиях. Но это мешает делу.

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Я амбициозен и хочу добиться успеха. Но я не волшебник. Мне нужна помощь. Чтобы добиться успеха в качестве тренера, требуется хорошее окружение: персонал, правление, генеральный директор, стратегия клуба, инфраструктура, игроки.

В «Брайтоне» у меня есть опытные игроки, которые помогают и поддерживают. У нас есть фантастический председатель, который обеспечивает ясность, видение и поддержку для всех. Это позволяет нам продолжать работу. Все вокруг клуба дает шанс стать хорошим тренером», – заявил Поттер.

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Источник: BBC

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