Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард пройдут собеседование на пост главного тренера «Эвертона». На днях клуб из «Ливерпуля» попрощался с Рафаэлем Бенитесом из-за слабых результатов в АПЛ.

Бывшие футболисты сборной Англии входят в шорт-лист из четырех имен – оба тренера обсудят с руководством «Эвертона» возможность занять должность. Помимо Руни и Лэмпарда, на пост претендуют Роберто Мартинес, который в данный момент возглавляет сборную Бельгии, и Нико Ковач, недавно уволенный из «Монако».

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Руни остается коучем «Дерби Каунти», Лэмпард после ухода из «Челси» остается без работы. Пока новый главный тренер «Эвертона» не объявлен, исполнять обязанности будет Данкан Фергюсон – он подготовит команду к матчу с «Астон Виллой».

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Источник: The Telegraph.

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