Стало известно, какой выбор сделали Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовский в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Аргентинский форвард «ПСЖ» поставил на первое место одноклубника Неймара, вторая строчка досталась еще одному представителю «Парижа», Килиану Мбаппе, а третьим у Лео стал Карим Бензема из «Реала».

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Криштиану отдал первое место Левандовскому, вторым португалец сделал Н'Голо Канте из «Челси», а третью строчку отдал одноклубнику француза, Джорджиньо.

ЧМ. Квалификация. Европа Роналду: «Здорово быть лучшим бомбардиром всех времен» 5 ЧАСОВ НАЗАД

Польский бомбардир из «Баварии» неожиданно назвал игроком года Джорджиньо, на второе место отрядил Месси, а на третье – Роналду.

Источник: ESPN.

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