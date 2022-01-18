Стало известно, какой выбор сделали Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовский в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА.
Аргентинский форвард «ПСЖ» поставил на первое место одноклубника Неймара, вторая строчка досталась еще одному представителю «Парижа», Килиану Мбаппе, а третьим у Лео стал Карим Бензема из «Реала».
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Криштиану отдал первое место Левандовскому, вторым португалец сделал Н'Голо Канте из «Челси», а третью строчку отдал одноклубнику француза, Джорджиньо.
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Источник: ESPN.
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