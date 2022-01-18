Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вернуться в АПЛ и перейти в «Ньюкасл».

О том, что «сороки» рассматривают возможность подписания контракта с Бало, заявил президент турецкого клуба Мурат Санчак. Мужчина отметил, что у него на руках пока нет предложения от «Ньюкасла».

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«Арабская команда сделала предложение для Балотелли. Мы отказались. Сказали, что не собираемся его продавать», – сказал Санчак о другом предложении игроку. «Ньюкасл» рассматривал возможность подписания Балотелли, но пока не сделал нам предложения. В его контракте есть пункт об освобождении. Я не скажу вам сумму», – добавил он.

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Марио Балотелли пропал. Он чудовищно распух и остался не нужен агенту . Но в Турции неплохо забивает – семь мячей в 18 играх.

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Источник: Fanatik.

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