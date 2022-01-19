Российский бизнесмен Роман Абрамович владеет «Челси» уже 18 лет. В 2003-м предприниматель имел авторитет внутри страны, но для признания за пределами бывшего СССР ему не хватало престижного актива, который продемонстрировал бы его финансовую мощь и амбиции – таким вложением для бывшего чиновника стал футбольный клуб из Лондона.

К началу 2000-х уроженец Саратова прошел путь от ремонта автомобилей и продажи резиновых уточек в советской Москве до бизнеса с миллиардным состоянием. Его избрали губернатором Чукотского автономного округа, и он из своих средств вкладывал большие суммы в улучшение жилищных условий населения. Ближе к 35 годам Абрамович подсел на футбол и задумался: чего можно достичь с большим клубом с помощью инновационных идей и мощного финансирования?

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Россиянин обстоятельно подошел к выбору команды – он поручил профильным аналитикам крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS провести ресерч и собрать информацию по футбольной среде Европы. Английская Премьер-лига была не единственным направлением для инвестиций, Абрамович рассматривал варианты с испанской Ла Лигой и итальянской Серией А.

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Роман Абрамович и фанаты «Челси» Фото: Getty Images

Роман остановился на Англии из-за трех факторов: стиля игры, уровня конкуренции в каждой части таблицы и нормативно-правовой среды, регулирующей бизнес в стране. Вместе с советниками предприниматель рассмотрел покупку нескольких клубов, но любимой игрушкой миллиардера стал «Челси». Россиянин в статусе первого иностранного владельца с большими деньгами навсегда изменил лигу.

Сделку оформили быстро: мажоритарный держатель акций клуба испытывал финансовые трудности, а на «Челси» висел внушительный долг. Абрамович купил бизнес «синих» примерно за 165 млн евро, больше половины из которых ушли на покрытие задолженностей. В отличие от других проектов предпринимателя, в которых результат поддавался прогнозам, с футболом все было сложнее. Но Роман с самого начала придерживался плана глобальных изменений во всех структурах клуба через инвестиции – от игры на поле до атмосферы на трибунах и настроения в обществе.

Свежий финансовый отчет «синих» показал, что с 2003 года Абрамович суммарно вложил в лондонский клуб почти 1,8 млрд евро, вместе с суммой покупки затраты олигарха на проект приближаются к 2 млрд евро. Бухгалтерская сводка материнской компании «Челси» Fordstam Ltd отразила очередную ссуду российского бизнесмена в размере 23,9 млн евро – транш совсем немного смягчил убытки команды за прошлый сезон в размере 185 млн евро, но вряд ли владелец сильно переживает за благополучие актива. В апреле 2021 года, за месяц до триумфа лондонцев в Лиге чемпионов, Forbes оценил их стоимость в 3,8 млрд евро.

Как устроено финансирование клуба деньгами владельца?

Fordstam Limited, зарегистрированная по адресу «Стэмфорд Бридж», принадлежит Абрамовичу и является материнской фирмой «Челси» – открытой публичной компании с ограниченной ответственностью. Через нее денежные потоки приходят в футбольный клуб, Chelsea Limited. Все сделки оформляются как покупка или продажа доли акций – так юридические лица избегают лишних издержек и возможных убытков.

Роман Абрамович и Дидье Дрогба Фото: Getty Images

В отчетах Fordstam отмечается, что компания получает финансирование от контролирующей стороны – Романа Абрамовича – в виде беспроцентной ссуды. Как поясняет The Athletic, формально «Челси» обязан погасить кредиты в течение 18 месяцев в случае соответствующего запроса от еще одной компании российского бизнесмена, Camberley International Investments Limited. Ссуды предоставляет сам владелец – если олигарх захочет избавиться от клуба и передать его новым управленцам без финансового бремени, он должен будет вернуть долг самому себе. Фактически «синие» свободны от денежных обязательств.

Коронавирус мощно ударил по всей индустрии, но «Челси» не заметил просадки рынка: владелец команды профинансировал контрольную закупку прошлым летом и санкционировал рост зарплатного фонда на 17,5%, до 400 млн евро. Больше во всей лиге игрокам платит только «Манчестер Сити», но «горожан» бустит кэшем целое государство.

Абрамович почти два десятка лет пичкает «синих» деньгами из собственного кармана и пока не давал повода заподозрить себя в корыстных мотивах: на средства российского бизнесмена клуб выиграл пять титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, два трофея Лиги Европы и два Кубка европейских чемпионов. В сезоне-2021/22 команда уже выиграла Суперкубок УЕФА и претендует еще на пять чашек – включая трофей клубного чемпионата мира ФИФА, который пройдет в феврале в Абу-Даби.

Правление «Челси» не стесняется тотальной зависимости от денег Абрамовича и подчеркивает роль бывшего российского чиновника в успехах «синих». «Пандемия второй год подряд серьезно сказывается на доходах клуба... Все это время мы продолжаем получать полную поддержку от владельца во всех сферах бизнеса, что позволяет нам и дальше инвестировать в состав», – отметил председатель правления команды Брюс Бак в отчете за 2021 финансовый год.

Многолетний партнер Абрамовича и член совета директоров «Челси» Евгений Тененбаум объяснил, почему Роман рулит клубом с неизменным энтузиазмом, несмотря на ежегодные убытки: «В бизнесе все проще: придумываете стратегию, нанимаете нужных людей, реализуете план и подстраиваете курс в зависимости от изменения среды. Это требует времени, изменения происходят не каждый день. Восхитительное свойство футбола в том, что план нужно корректировать каждую неделю.

Абрамович любит разбираться во всем. Причина его любви к футболу спустя столько лет в том, что это не формула, не алгоритм. Именно поэтому это спорт номер один в мире. Люди восхищаются игрой, потому что ее невозможно контролировать, есть так много факторов. На поле 11 игроков, но есть тренер, его штаб, медицинский персонал, тренировочная база, режим питания, фанаты, аналитики – все это критически важные вещи».

Роман Абрамович празднует победу в Лиге чемпионов вместе с командой Фото: Getty Images

Россиянин почти не дает интервью, а еще реже общается с журналистами о футбольном активе. Возможно, Абрамович просто не любит бессмысленно сотрясать воздух, а на главные вопросы он ответил еще в 2003-м: «Купил ли я «Челси» ради прибыли? У меня много гораздо менее рискованных способов заработать. Я не собираюсь сорить деньгами, но хочу повеселиться, добиться успеха и завоевывать трофеи».

В следующем году Роман Аркадьевич отметит два десятка лет с момента покупки английского гранда. «Челси», как обычно, будет претендовать на главные клубные трофеи, а владелец порадует фанатов и тренерский штаб жирным чеком на новые трансферы. Бизнесмен по-прежнему получает кайф от любимой игрушки и с радостью просаживает на нее лишний кэш.

Абрамович легко расстается с деньгами на благо клуба, но иногда ему было бы лучше вложиться в другие сферы. Собрали главные провалы «Челси» на трансферном рынке

У Романа все еще трудности с нахождением в Европе. В Португалии расследуют его местное гражданство.

Внутри клуба тоже не все спокойно. Ромелу Лукаку дает скандальные интервью и извиняется за них.

Источники: BBC, The Athletic, The Times

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