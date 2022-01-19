Криштиану Роналду летом уйдет из «Манчестер Юнайтед», если клуб не попадет в Лигу чемпионов. Как сообщает The Sun, на этой неделе велись переговоры между представителями Роналду и Ричардом Арнольдом, который станет новым исполнительным директором в начале февраля.

Лагерь Роналду обеспокоен тем, как идут дела у клуба, который в настоящее время находится на седьмом месте в Премьер-лиге. Форвард, которому скоро исполнится 37, намерен продолжать играть до 40 лет, но хочет завершить карьеру победителем, а сейчас мало шансов, что это произойдет в «Юнайтед».

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Криш вернулся в клуб в начале сезона по двухлетнему контракту, полагая, что это команда, с которой можно побороться за большие награды. Но возвращение мечты грозит превратиться в кошмар, если не будут предприняты меры, чтобы улучшить текущую ситуацию.

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Источник: SunSport.

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