12-летний Джек Харрисон только закончил тренировку в академии «МЮ», как обернулся и заметил знакомое лицо. На футбольную базу проникла мать юного футболиста. Дебби заплатила за проход в спортивную школу, подобрала сына после занятий и отвела к стене, где висели портреты игроков резервного состава.

«Узнаешь кого-нибудь?» – уточнила мать. «Нет», – грустно ответил сын. «Я пыталась донести, что место в академии не дает гарантий попасть в основу «Юнайтед», – объясняла Дебби спустя годы. Родительский совет запустил главный твист в карьере Харрисона – отъезд в MLS с возвращением в Европу.

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Джек Харрисон в матче с «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

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Первыми пятилетнего Харрисона заметили скауты «Болтона». Спустя два года на столе футболиста оказались предложения от «Ливерпуля» и «МЮ». Джек выбрал Манчестер, где работала его мать. «Я заканчивал с уроками, садился на автобус до города, покупал еду и шел на тренировку. После занятий меня забирала мама – мы с ней жили вдвоем и возвращались домой только к 22:00», – вспоминал игрок «Лидса» в 2017-м.

Дебби много лет задавалась целью вывезти сына в США – парень отпирался. Заботливая мать копалась в американских учебно-спортивных программах, пока не отыскала грант под школу в Массачусетсе. Харрисон уехал в Штаты в 14 и без родительского сопровождения, на которое не хватило денег. В первую ночь после перелета Джек позвонил домой: ребенка восхитили громадные заокеанские белки.

В Массачусетсе Харрисон легко совмещал соккер с учебой. К 19 годам Джек получил как диплом об окончании старшей школы, так и Gatorade National Player of the Year, награду лучшему молодому игроку США в каждом виде спорта, в том числе в футболе. В 2016-м британец закрепился в MLS: попал в «Нью-Йорк», одну из дочерних команд City Football Group.

Джек Харрисон в составе «Нью-Йорка» Фото: Getty Images

MLS, как и другие спортивные лиги США, практикует систему драфта, где Харрисон был выбран под общим первым номером. Джек переехал в профессиональный футбол из университета Уэйк-Форест – никто из местных студентов не попадал в соккер под столь высоким пиком.

Сначала англичанин познакомился с Патриком Виейра, тренером «Нью-Йорка» в 2016-м. «На старте слегка побаивался Патрика, но затем он взял меня под опеку», – рассказывал Джек в интервью BBC. Позже в смартфоне паренька оказались номера Фрэнка Лэмпарда, Давида Вильи и Андреа Пирло, каждый из которых играл в дочке «Манчестер Сити». Особое восхищение вингера вызывали штрафные итальянца на тренировках.

Харрисон зажигал. Среди хайлайтов полузащитника оказались красивейший гол в ворота американского «Ред Булла» (пробросил мяч мимо защитника, слета пальнул в нижний угол) и ассист пяткой на Вилью – позднее Давид назовет Джека «золотым талантом». Благодаря перфомансам в «Нью-Йорке» вингер пролез в молодежную сборную Англии. «История Харрисона показывает: пути к успеху в футболе меняются. Быстрого или легкого доступа к сборным не существует. Джек оказался в США и блеснул», – рассуждал тренер юных британцев Эйди Бутройд.

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Несмотря на успехи в США, Харрисон мечтал о камбэке в АПЛ. В детстве вингер подглядывал за тренировками взрослого «МЮ» – восхищение звездным составом врезалось в память. На стенах спортивного центра висели фото Криштиану Роналду и Райана Гиггза – неудивительно, что Джек хотел вернуться в родную среду.

За два года в «Нью-Йорке» Харрисон привлек внимание нескольких британских клубов. Резвее всех оказался «Манчестер Сити», который выкупил звезду подконтрольной команды. Руководство Пепа Гвардиолы тут же направило Джека в аренду в «Мидлсбро», где вингеру предстояло вновь привыкнуть к британскому футболу. Первым делом полузащитник попал под лавину критики из соцсетей.

«В Нью-Йорке я получал лишь положительные отзывы, даже если играл плохо. Партнеры по команде поддерживали – таков американский подход к спорту. В Англии я столкнулся с жесткой критикой в соцсетях. Пришлось удалить твиттер», – вспоминал Харрисон в интервью ESPN. Вингер уверен: строгий взгляд фанатов только укрепил его менталитет, тем более что «Сити» предоставил новичку клубного психолога.

Мучения Харрисона в «Мидлсбро» длились полгода. Джек не мог подкопаться к основе, место в которой застолбили Адама Траоре и Стюарт Даунинг. Летом 2018-го «Сити» направил новичка в «Лидс», куда подъехал Марсело Бьельса. «До трансфера я не знал ничего о стиле и методах Марсело. А затем услышал его прозвище – Сумасшедший», – вспоминал вингер.

Харрисон быстро проникся рабочей культурой Бьельсы. «Методы Марсело не назовешь классическими, но команда понимает, что они эффективны», – рассуждал футболист. Джек не говорит о характере аргентинца: по наблюдениям полузащитника, тренер не любит лишнее внимание. Зато приносит результат. В первом же сезоне под надзором южноамериканца «Лидс» проскочил в плей-офф Чемпионшипа, где уступил «Дерби Каунти» Лэмпарда, одноклубника Харрисона по «Нью-Йорку».

Фрэнк Лэмпард после победы над «Лидсом» Фото: Getty Images

В рамках дебютной британской кампании Бьельса вляпался в скандал: направил шпионов на базу «Дерби» чтобы следить за тренировками. Конкурент взбунтовался, так что фанаты «Лидса» придумали ироничный чант: «Не плачь, Фрэнк Лэмпард». После вылета от «баранов» поклонники Марсело поутихли, но вспомнили кричалку спустя год, когда любимая команда напрямую прошла в АПЛ.

После промоушна болельщики «Лидса» зарядили чант про Лэмпарда возле стадиона. Харрисон присоединился к общему порыву, а затем получил смс от Фрэнка. «Поздравляю! Только я тут заметил, что ты подпевал», – грозно написал легендарный полузащитник. Джек открестился, а в интервью Daily Mail добавил: «Мне повезло наблюдать за Лэмпардом не только на поле, но и за его пределами: за диетой, уходом за телом. Фрэнк – профессионал, методы которого я встраиваю и в личную карьеру».

Джек Харрисон и Фрэнк Лэмпард Фото: Getty Images

С выходом в АПЛ «Лидс» сохранил прежнюю модель игры, которая базируется на высоком прессинге. Команда Бьельсы не меняет тактику даже под матчи с топ-клубами. Харрисон видит в стабильности силу: «Неважно, с кем мы играем, необходимо сохранять стратегию, которая позволила выйти в Премьер-лигу».

Джеку комфортно в модели Бьельсы. С 2018-го по 2021-й Харрисон провел свыше 100 матчей за «Лидс» – клубный рекорд для арендованного игрока. Перед сезоном-2021/22 вингер покинул «Манчестер Сити» на постоянной основе, что неудивительно: под руководством Марсело британец стабильно проводит свыше 30 матчей и забивает порядка пяти мячей за кампанию.

Джек Харрисон Фото: Getty Images

16 января Харрисон выбил первый хет-трик в карьере. 25-летний вингер уничтожил «Вест Хэм», который располагается на десять строчек выше «Лидса» в АПЛ-2021/22. Команда Бьельсы настрадалась от травм: в разное время вылетали Робин Кох, Люк Эйлинг, Кэлвин Филлипс и Патрик Бэмфорд. Марсело не отказался от привычной тактики даже на фоне проблем с составом, за что подвергся критике.

Харрисон уверен: идеи Бьельсы работают. «Вокруг нашего стиля всегда будет много шума. Наша задача – работать дальше», – рассуждал автор хет-трика после победы над «Вест Хэмом». Помимо Джека, три мяча в одном матче АПЛ за «Лидс» забивали лишь девять футболистов, включая Эрика Кантона, Робби Фаулера и Марка Видуку. Перфоманс Харрисона – еще одно проявление стойкости, которую британец обрел благодаря МЛС. «Я горжусь решением покинуть «МЮ». После отъезда сомневался, смогу ли вернуться в АПЛ, но теперь понимаю: путешествие в США лишь подготовило меня к Премьер-лиге», – считает Джек.

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