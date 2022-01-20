19 января «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Брентфорд» в перенесенном матче 17-го тура АПЛ со счетом 3:1.
На 71-й минуте нападающий Криштиану Роналду был заменен на защитника Харри Магуайра. Он выразил явное недовольство, швырнув на землю куртку и сев на ступеньку рядом с креслами запасных. Роналду что-то тихо говорил, указывая на себя.
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«Это нормально, Роналду стремится играть и забивать. Но у него недавно было небольшое повреждение, и важно было помнить, что впереди у нас еще одна игра. Кроме того, после того, как мы упустили преимущество в матче с «Астон Виллой», решили не повторять ошибок, и нужно было вернуться к пятерке защитников», – пояснил Рангник.
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Источник: BBC Sport.
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