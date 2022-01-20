Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал волю эмоциям после того, как Ральф Рангник заменил португальца в перенесенном матче 17-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1).
На 71-й минуте при счете 2:0 в пользу «МЮ» немецкий тренер поменял форварда на защитника Харри Магуайра. Криш выразил явное недовольство решением Рангника: швырнув на землю куртку и сев на ступеньку рядом с креслами запасных, Роналду что-то бормотал под нос, указывая на себя. Журналисты Mirror выяснили, что сказал португалец Рангнику, уходя с поля.
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«Почему я? Почему я? Зачем ты снял меня с игры?», – произнес Криштиану.
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Ранее Рангник назвал причину замены Роналду – это связано с мерами предосторожности.
Криш грозит покинуть «МЮ» летом – это случится, если клуб не выполнит важное условие.
Источник: Mirror
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Недовольный Роналду бросил куртку и сел на ступеньки после замены
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Роналду летом покинет «МЮ», если клуб не попадет в Лигу чемпионов
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