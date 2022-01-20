ФИФА анонсировала новые правила относительно аренды игроков в профессиональном футболе. Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Введение новой нормативно-правовой базы для аренды игроков является важным шагом в контексте реформы трансферной системы, которая стартовала в 2017 году. Первоначально внедрение новых правил планировалось в июле 2020 года, однако их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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Измение системы аренд ФИФА объясняет тремя основными целями: развитие молодых игроков, содействие конкурентному балансу и предотвращение накопительства игроков. В связи с нововведениями большие проблемы ждут такие клубы как «Челси» и «Манчестер Сити», сдающие игроков в аренду пачками.

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Молодые игроки «Челси» Фото: Getty Images

Начиная со следующего сезона обязательным условием аренды игроков станет письменное соглашение, определяющее условия сделки – в частности, продолжительность и финансовые условия аренды. Также установлен минимальный срок аренды – интервал между двумя трансферными окнами или полгода. Максимальный срок аренды – один год.

Теперь запрещена субаренда игроков в третий клуб. Новые правила устанавливают лимит на количество аренд в течение сезона между одними и теми же клубами: в течение сезона один клуб сможет арендовать у другого не более трех футболистов. Отдать в аренду из одного клуба в другой можно будет такое же количество игроков.

Еще одно нововведение – ограничение максимального количества аренд за сезон. Переход к этому правилу будет осуществляться постепенно: с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го клубы не смогут брать более восьми игроков или отдавать в аренду более восьми игроков за сезон.

С 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го ограничение составит семь игроков за сезон, с июля 2024 года клубы не смогут брать в аренду более шести игроков в течение сезона и отдавать в аренду более шести футболистов. Это ограничение не будет распространяться на футболистов младше 21 года.

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Источник: официальный сайт ФИФА

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