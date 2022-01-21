«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить нападающего Криштиану Роналду, чтобы не потерять доходы от предсезонного турне по США.

В «Юнайтед» планируют отправиться в США на предсезонный тур в июле. Это будет первое турне «МЮ» с 2019 года из-за пандемии. В клубе отдают предпочтение Штатам из-за теплого климата, превосходных условий для тренировок и способности выполнять коммерческие обязательства. Предсезонный тур приносит «Юнайтед» до 24 млн евро благодаря спонсорам, мерчендайзингу и билетам.

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В «МЮ» понимают, что поездка в США без Роналду снизит привлекательность клуба. Новому генеральному директору Ричарду Арнольду, который сменит Эда Вудворда в начале следующего месяца, предстоит борьба за сохранение португальца. Арнольд пытается сохранить Роналду и надеется провести переговоры с Кришем в ближайшие недели.

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Источник: Daily Star.

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