Вечером 12 сентября 2015 года на «Олд Траффорд» сверкнула новая звезда. В матче против «Ливерпуля» 19-летний новичок Антони Марсьяль заменил Хуана Мату на 65-й минуте, а на 86-й растерзал Мартина Шкртела и отпраздновал дебют за «Манчестер Юнайтед» виртуозным голом. Хозяева победили со счетом 3:1, главный тренер Луи ван Гал похвалил французского тинейджера – будущее Тони в Англии казалось счастливым и беззаботным.

Буквально через несколько туров он превратился в культового героя для болельщиков «МЮ». Те оценили хладнокровие Марса, который готовился к матчу, расстреливал ворота и праздновал голы с одинаково бесстрастным лицом. За хладнокровие его сравнивали с киллером. Прошло еще немного времени, и фанаты на «Олд Траффорд» уже высмеивали журналистов, сомневавшихся в дорогом трансфере Антони из «Монако». В честь нападающего сочинили чант, который мгновенно завирусился: «Тони Марсьяль приехал из Франции – английская пресса говорила, что у него нет ни единого шанса, 50 миллионов на ветер – а Тони Марсьяль забивает снова».

Ad

Антони Марсьяль празднует гол «Ливерпулю» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Рангник заявил об отказе Марсьяля играть с «Виллой». Игрок отрицает 16/01/2022 В 07:34

Боссы «МЮ» и «Монако» настолько высоко оценивали талант игрока, что даже включили в контракт три условия, при исполнении каждого из которых англичане будут обязаны выплатить клубу из Лиги 1 8,6 миллионов в качестве бонуса: если француз до 2019 года забьет 25 голов, наберет 25 матчей в составе национальной команды или выиграет «Золотой мяч». Тони в первом же сезоне наколотил 17 мячей и только за 2016 год провел девять игр в сборной. Учитывая потрясающую форму Марсьяля при Ван Гале, даже самая престижная индивидуальная награда не казалась фантастическим достижением.

Техника, реализация, дриблинг и скорость – в лучших матчах сезона-2015/16 Тони выглядел форвардом без слабых мест. Даже опытные одноклубники при выходе один на один иногда нервничали и лупили мимо створа, а в случае Марсьяля дуэль с вратарем неизменно заканчивалась победой француза. Единственная неопределенность касалась его лучшей позиции: сам игрок предпочитал выступать в центре атаки, а Ван Гал считал его идеальным левым нападающим. Разногласия не переросли в конфликт – наоборот, Марсьяль сходу превратился в главную звезду «МЮ» на фоне затухающих Руни и Маты. Между Тони и Железным тюльпаном установились доверительные отношения, а в апреле 2016-го он забил важнейший мяч сезона против «Эвертона» – в добавленное время вывел команду в финал Кубка Англии.

«Манчестер» выиграл трофей, но для руководства этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать пятое место в чемпионате. Ван Гала заменили на Жозе Моуринью – с приходом португальца у Марсьяля начались проблемы. Ставящий превыше всего дисциплину и самоотверженность Особенный обратил внимание на недостатки француза: тот слишком часто увиливал от единоборств и не отрабатывал в обороне. Если первые минуты получались для Тони провальными, он редко приходил в себя и обычно растворялся до финального свистка или до замены. Моуринью посчитал эти особенности проявлениями слабости и использовал нападающего реже, чем предшественник.

Жозе Моуринью и Антони Марсьяль Фото: Getty Images

Последовавший за Жозе Златан Ибрагимович не только оккупировал место в центре нападения, но и отобрал у Марсьяля номер – вместо полюбившейся «девятки» французу пришлось взять 11-й. Бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра рассказал, что Тони сильно расстроился из-за такой ситуации и посчитал решение клуба предательством. На левом фланге игровое время Тони тоже сократилось – Моуринью часто предпочитал на его позиции более резкого Маркуса Рэшфорда или прямолинейного, но трудолюбивого Джесси Лингарда.

Несколько мелких травм и болезненный разрыв с матерью его дочери Самантой Жаклин тоже негативно повлияли на состояние Марсьяля. Девушка обвинила футболиста в многочисленных изменах, а клуб – в отсутствии поддержки, после того как в Англии на пару обрушилась непривычная популярность. «Мне сказали, что «МЮ» – семейный клуб, но мы не получили никакой помощи, – пожаловалась Саманта. – Другие большие клубы предлагают разбираться с социальными сетями игроков, но здесь ничего такого не было. Люди повсюду просили сфотографироваться с Тони, у него появилось больше двух миллионов подписчиков, десятки девушек присылали откровенные фото».

Неприятности в личной жизни футболиста мало интересовали Моуринью. За первые два года при португальце Марсьяль провел за «МЮ» 87 матчей, но из них в 33-х выходил на замену, а в большинстве остальных покидал поле задолго до финального свистка. Напряженные отношения между игроком и тренером достигли кульминации во время предсезонного турне летом 2018 года. Тони без разрешения Моуринью покинул лагерь команды в США и отправился в Европу, где его новая девушка готовилась к родам.

«После того как ребенок родился – прекрасный ребенок, совершенно здоровый – игрок должен вернуться сюда, а его здесь нет», – жаловался Жозе. Марсьяля оштрафовали на две недельные зарплаты. Разъяренный Моуринью пытался договориться с «Интером» и обменять француза на Ивана Перишича, но руководство заблокировало сделку – трансфер возрастного хорвата вместо молодого кумира болельщиков показался слишком эксцентричным решением. Именно с этого спора начался конфликт между Моуринью и боссами клуба, который привел к увольнению португальца посреди сезона-2018/19.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

На его место пришел доброжелательный и позитивный Уле-Гуннар Сульшер, который выигрышно смотрелся на фоне вечно хмурого Жозе и воодушевил игроков. Марсьяль впервые за много месяцев получал удовольствие от футбола. Радость от ухода Моуринью проявилась в статистике. В сезоне-2019/20 Тони закрепился на позиции основного нападающего и забил 23 гола во всех турнирах – лучший результат после перехода в «Юнайтед». При поддержке Рэшфорда, Гринвуда и Фернандеша француз снова казался железным хитмэном, виртуозно проходил защитников и прошивал вратарей.

Следующий сезон выглядел идеальной возможностью для Марсьяля наконец закрепиться среди лучших европейских нападающих, а для «МЮ» – вернуться в элиту и побороться за чемпионство. Но за вспышкой француза привычно последовал затяжной спад: после удаления в проигранном с унизительном счетом 1:6 матче против «Тоттенхэма» Тони снова впал в уныние. Вернувшись в состав, он ходил по полю пешком, плохо открывался и демонстративно устранялся от единоборств.

«Марсьялю почти удалось обманом убедить нас, что он форвард высокого уровня, потому что он забил много голов в конце прошлого сезона, – бушевал Пол Скоулз. – Но он в очередной раз выдал провальный старт. Поэтому я считаю, что «Юнайтед» нужна настоящая «девятка». Эксперты обратили внимание, что голевая феерия Марсьяля уместилась в последние 19 матчей прошлого чемпионата, из-за чего разговоры о нестабильности вспыхнули с новой силой. Во втором круге Тони неожиданно выдал мощный матч против «Ман Сити» на выезде, но та встреча оказалась для него последней в сезоне-2020/21 – последние 10 туров он пропустил из-за разрыва связки колена.

Антони Марсьяль, Уле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Приход Криштиану Роналду и Джейдона Санчо сделал положение Марсьяля еще более шатким. Болельщики устали от его перепадов формы – даже самых преданных разочаровывало то, каким незаинтересованным выглядит француз в ключевых моментах. Беспокойная обстановка в «МЮ» тоже сработала против Тони – Сульшер потерял контроль над раздевалкой, а громкие поражения от «Ливерпуля» и «Ман Сити» подняли волну слухов об увольнении норвежца. Уле-Гуннар не возился с Марсьялем как в прошлый раз, и тот постепенно застрял в глубоком запасе.

Спустя несколько месяцев после ухода Сульшера Марсьяль кажется призраком – если раньше о нем вспоминали хотя бы в негативном ключе, то теперь совсем забыли. Фанаты знают, что если «МЮ» срочно нужен гол, Ральф Рангник скорее выпустит 19-летнего Антони Элангу, чем одряхлевшего золотого мальчика из «Монако». Даже опальный Донни ван де Бек старается сильнее и мелькает на поле чаще Марсьяля. Агент игрока подтвердил, что Тони надеется покинуть «Юнайтед» в январское трансферное окно – новый вызов мотивирует его больше, чем возможность отвоевать место и преодолеть трудности в Манчестере.

Рангник не сумел вдохновить Марсьяля – наоборот, усугубил ситуацию, когда сказал, что футболист не захотел участвовать в выездном матче против «Астон Виллы». Футболист опроверг слова коуча, хотя такое объяснение никого не шокировало: нетрудно поверить, что в январе 2021-го Тони скорее подготовится к возможному трансферу в тренажерном зале, чем отправится в Бирмингем ради нынешней команды. Весной 2016-го Ван Гал уверял, что с возрастом француз обязательно станет сильнее, но он ошибся. Спустя шесть с половиной лет после того самого гола «Ливерпулю» недостатки Марсьяля усугубились и перевесили талант.

Моуринью, которого критиковали за неправильное отношение к нападающему, оказался прав: кроме потенциала и скиллов топ-футболисту нужны трудолюбие, характер и психологическая стойкость, а у Тони нет ни одного из этих качеств. Марсьялю не хватает решимости даже разорвать отношения с клубом, где он больше не рад. Он не давал скандальных интервью, как Ромелу Лукаку, но демонстративная апатия раздражает не меньше обидных слов. Если раньше Марсьяль дарил надежду хотя бы яркими камео, то теперь не осталось даже их – только равнодушный взгляд и общение через агента.

«Больше всего расстраивает, что сейчас он смотрится хуже, чем когда только пришел, – резюмировал провал француза Рио Фердинанд. – Когда он только ворвался на сцену, одноклубники наверняка подумали: «Вау, кого это мы подписали?» Но с тех пор он не прогрессирует, а медленно движется по наклонной».

Чемпионат Англии «Ньюкасл» хочет заполучить 4 игроков «Манчестер Юнайтед» 10/10/2021 В 21:01