Криштиану Роналду устроил скандал из-за замены в матче с «Брентфордом» (3:1) на 71-й минуте, а спустя два дня стало известно, что он рискует пропустить матч «МЮ» против «Вест Хэма» из-за проблем со здоровьем.

«Участие Криштиану под знаком вопрос, потому что у него есть проблемы с шеей. Вчера он получил 2-3-часовой курс лечения, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать», – заявил главный тренер «МЮ» Ральф Рангник.

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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед».

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