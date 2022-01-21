Криштиану Роналду устроил скандал из-за замены в матче с «Брентфордом» (3:1) на 71-й минуте, а спустя два дня стало известно, что он рискует пропустить матч «МЮ» против «Вест Хэма» из-за проблем со здоровьем.
«Участие Криштиану под знаком вопрос, потому что у него есть проблемы с шеей. Вчера он получил 2-3-часовой курс лечения, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать», – заявил главный тренер «МЮ» Ральф Рангник.
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Реакция Криштиану Роналду на замену в матче АПЛ «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед» была бурной. Что сказал форвард Ральфу Рангнику?
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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед».
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