В раздевалке «Манчестер Юнайтед» растет недовольство действиями и высказываниями пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

По данным источников The Athletic UK, некоторые молодые футболисты «МЮ» испытывают трудности в общении с Роналду. Даже Эдинсон Кавани, плохо говорящий по-английски, кажется им более доступным при коммуникации.

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При этом один из опытных игроков «Юнайтед», который ранее заботился о молодежи, полностью поддержал слова Криштиану. Он считает, что комментарии Криша были необходимы, чтобы вызвать у янгстеров ответную реакцию.

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В середине января 2022 года Роналду заявил в интервью Sky Sports, что новое поколение футболистов плохо воспринимает критику и призвал молодежь изменить ментальность. «Я могу давать советы молодым, но если не применять их в обычной жизни, то будет очень сложно», – заметил Криштиану.

Источник: The Athletic UK (цитата по : The Athletic UK (цитата по Daily Mirror

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