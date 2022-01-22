После увольнения в январе 2022 года Рафаэля Бенитеса исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» был назначен Дункан Фергюсон. Перед первым матчем в новой должности с «Астон Виллой» 22 января он сделал широкий жест – угостил постояльцев отеля в Ливерпуле.
«Огромное спасибо легендарному Дункану Фергюсону из «Эвертона» за то, что он оплатил всем нашим клиентам их первую выпивку этим утром. Удивительно щедрый жест настоящего мужчины», – поблагодарили коуча в твиттере отеля.
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