Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Нидерландов по завершении контракта с манкунианцами.

Королевский футбольный союз Нидерландов уже работает над тем, чтобы убедить испанского коуча возглавить национальную команду. Ранее Гвардиола говорил о желании уйти из «Манчестер Сити» по истечении соглашения летом 2023 года – 51-летний тренер хочет поработать в сборной.

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Источник: Mirror.

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