Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был очень близок к переходу в «Манчестер Сити» летом 2021 года. Португалец вел предметные переговоры с руководством «Сити». Бывшие партнеры по «Ювентусу» были уверены, что Криш готов к трансферу на «Этихад».

Источники The Athletic UK сообщили, что сделка по Роналду сорвалась из-за того, что форвард был «обеспокоен», что ему «не гарантируют» место в стартовом составе «Манчестер Сити». В руководстве «горожан» считали, что Рахим Стерлинг перейдет в «Барселону» и освободит место в ростере для Роналду. Но Стерлинг остался на «Этихаде» и закрыл дверь для Криша.

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Летом у «Сити» не было достойных предложений для продажи Рияда Мареза и Бернарду Силвы. Поэтому главный тренер Хосеп Гвардиола сомневался, найдет ли пятикратному обладателю «Золотого мяча» место в составе.

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Криштиану Роналду вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» 31 августа 2021 года за 15 миллионов евро. Его не было на «Олд Траффорд» 12 лет.

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