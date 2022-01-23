Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп еще раз напомнил, почему он – самый душевный мужик мирового футбола.
После окончания гостевого матча 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» мерсисайдский клуб собрал всех футболистов в командный автобус и готовился к отъезду. Но «красных» у подтрибунного помещения «Селхерст Парка» ждали преданные болельщики.
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Тогда Клопп вышел из автобуса с тремя бутылками пива и угостил напитком фанатов. Немецкий коуч с кривой улыбкой протянул пивко болельщикам, которые радостно заулюлюкали и поблагодарили Юргена за подарок. Тренер не сказал фанам ни слова и быстро забрался обратно в клубный автобус.
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«Ливерпуль» спокойно набрал три очка в матче с «Пэласом» – 3:1. Еще до перерыва забили Вирджил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен (два ассиста отдал Эндрю Робертсон), а на 89-й минуте Фабиньо загнал третий мяч с пенальти.
Так же поступила легенда «Эвертона» Данкан Фергюсон. После назначения и.о. тренера «ирисок» Фергюсон купил фанатам выпивку перед первым матчем во главе команды.
Но иногда алкоголь лишает жизни. Игрок «Хераклеса» ехал пьяным на скорости 203 км/ч, попал в аварию и убил четырехлетнего ребенка.
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