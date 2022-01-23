Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп еще раз напомнил, почему он – самый душевный мужик мирового футбола.

После окончания гостевого матча 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» мерсисайдский клуб собрал всех футболистов в командный автобус и готовился к отъезду. Но «красных» у подтрибунного помещения «Селхерст Парка» ждали преданные болельщики.

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Тогда Клопп вышел из автобуса с тремя бутылками пива и угостил напитком фанатов. Немецкий коуч с кривой улыбкой протянул пивко болельщикам, которые радостно заулюлюкали и поблагодарили Юргена за подарок. Тренер не сказал фанам ни слова и быстро забрался обратно в клубный автобус.

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«Ливерпуль» спокойно набрал три очка в матче с «Пэласом» – 3:1. Еще до перерыва забили Вирджил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен (два ассиста отдал Эндрю Робертсон), а на 89-й минуте Фабиньо загнал третий мяч с пенальти.

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