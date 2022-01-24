«МЮ» существует в режиме Ральфа Рангника почти два месяца. Первый матч под руководством немца британская команда отбегала 5 декабря. С одной стороны, при бывшем советнике «Локо» «Юнайтед» уступили лишь однажды в 10 матчах. С другой, чуть больше чем в половине игр команда Криштиану Роналду ограничивалась одним забитым мячом.

После переезда в Манчестер Рангник дал программную пресс-конференцию, на которой проговорил ключевые понятия и задачи. После тренерского отрезка Ральфу доверят работу менеджера, так что оценивать успехи немца нужно именно с точки зрения базовых целей по развитию.

Ad

КАК ВАМ «МЮ» РАНГНИКА? Отлично. Команда почти не проигрывает Средне. Ждал большего и по результатам, и по качеству Плохо. Так и Роналду потеряют!

Чемпионат Англии Рангник заявил об отказе Марсьяля играть с «Виллой». Игрок отрицает 16/01/2022 В 07:34

«МЮ» пока не контролирует матчи, как мечтает Рангник

Первая ассоциация с Рангником подвязана на прессинге. На дебютной пресс-конференции Ральф подчеркнул: давление не может быть самоцелью. Для бывшего тренера «Шальке 04» высокая защита – один из способов контролировать игру. «Я хочу выстроить баланс и контроль внутри матчей. Любой футбольный тренер стремится к тому, чтобы исключить неожиданные факторы. Мой подход состоит в том, что великолепные игроки «Юнайтед» должны держаться подальше от домашних ворот», – объяснил немец.

Контроль над игрой можно оценить по нескольким показателям: владению (чем чаще команда контролирует мяч, тем выше шанс забить и ниже – пропустить), проценту действий в финальной трети (чем выше играют футболисты, тем дальше от их ворот циркулирует мяч) и ударам (чем чаще бьют, тем больше возможностей забить). Вот статистика «МЮ» при Рангнике:

Против «Кристал Пэлас»: 61% владения, 16:8 по ударам, 38% действий в финальной трети.

Против «Янг Бойз»: 49,1% владения, 7:17 по ударам, 21% действий в финальной трети.

Против «Норвича»: 53% владения, 13:11 по ударам, 31% действий в финальной трети.

Против «Ньюкасла»: 69% владения, 13:13 по ударам, 26% действий в финальной трети.

Против «Бёрнли»: 57% владения, 18:10 по ударам, 27% действий в финальной трети.

Против «Вулверхэмптона»: 51% владения, 9:19 по ударам, 27% действий в финальной трети.

Против «Астон Виллы» (Кубок Англии): 54% владения, 19:13 по ударам, 29% действий в финальной трети.

Против «Астон Виллы» (АПЛ): 45% владения, 13:13 по ударам, 22% действий в финальной трети.

Против «Брентфорда»: 56% владения, 13:18 по ударам, 26% действий в финальной трети;.

Против «Вест Хэма»: 57% владения, 18:6 по ударам, 28% действий в финальной трети.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Цифры показывают: при Рангнике «МЮ» не всегда контролирует ход матчей. Сильнее всего выделяются игры против «Янг Бойз» и «Вулверхэмптона», которыми заправляли соперники. Еще «Юнайтед» не всегда закреплялся в финальной трети.

Пресловутый прессинг Рангник выстроил по схеме 4-4-2. Расстановка превращается в 4-2-2-2, когда крайки двигаются выше, или в 4-3-3, если один из фланговых футболистов задерживается в центре, а другой включается в давление.

Схема 4-4-2 от «Манчестер Юнайтед» в игре с «Кристал Пэлас» Фото: Other Agency

Очертания схемы 4-2-2-2 в прессинге «МЮ» на примере матча с «Норвичем» Фото: Other Agency

Иногда модель Рангника сбоит. Показательным вышел матч с «Вулверхэмптоном». «Мы определили зоны, которые «Юнайтед» не прикрывает в рамках прессинга, доставляли мяч любому свободному игроку. Наша команда играет с тремя центральными защитниками, один из которых оставался открытым. Если «МЮ» прикрывал всех центрдефов, пространство возникало на флангах», – объяснил после игры тренер «Вулвз» Бруну Лаже.

При Рагнике «МЮ» идет девятым в АПЛ по PPDA, интенсивности защиты (10,39). Для сравнения, при Уле-Гуннаре Сульшере и Майкле Кэррике команда занимала 12-е место (показатель – 12,81). Если обобщить, Ральф продумал свежую модель давления и придал побольше активности. Работает не всегда.

При Рангнике «МЮ» уступает по очкам лишь «Сити»

Другой аспект, который затронул Рангник на стартовой пресс-конференции, связан с результатами. «Если приходишь посреди сезона, нужно лишь повышать шансы на победу в каждой следующей игре. От матча к матчу футболисты будут лучше понимать новые принципы», – объяснил Ральф.

С Рангником у руля «МЮ» провел восемь матчей в чемпионате и заработал 17 очков. Лучше на выбранном отрезке выступил лишь «Манчестер Сити» – команда Пепа Гвардиолы выбила 22 балла. Кроме того, на дистанции с Ральфом «Юнайтед» вошел в топ-5 АПЛ по забитым (12) и пропущенным (6) мячам.

Мэйсон Гринвуд Фото: Getty Images

Результаты «МЮ» можно проверить через xG: ожидаемые голы подскажут, насколько заслуженно команда побеждает при Рангнике. В АПЛ «Юнайтед» Ральфа лишь однажды победил вопреки продвинутой статистике: в игре с «Брентфордом», где по предполагаемым мячам вышло 2,06 против 2,08, а по реальным – три против одного.

Иногда команде Рангника не везло. Например, в матче с «Норвичем» «МЮ» выбил два ожидаемых гола, но забил лишь один реальный. Еще «Юнайтед» превзошел по xG «Ньюкасл», однако игра завершилась вничью – 1:1. Реальные результаты «Манчестера» при Ральфе в целом коррелируют с ожидаемыми. Проблема при оценке немца состоит в другом.

Ральф Рангник Фото: Getty Images

Итог – Рангник неплох

Вокруг Рангника существует флер новатора и гения. От уникумов ждут удивительных результатов, причем сходу, что доказывает пример «Локомотива». Но даже самому гениальному специалисту нужны время и условия, чтобы выстроить свежий проект. То же самое Ральф надиктовал на первой пресс-конференции в «МЮ»: «Новые принципы не внедрить за одну-две тренировки или одну-две недели. Дело не в прессинге или контрпрессинге, дело в общем контроле».

Первые месяцы Рангника в «МЮ» прошли своеобразно. С одной стороны, Ральф улучшил результаты команды. С другой, часть идей немца не сработала, а пресса постоянно кричит: не каждый игрок «Юнайтед» согласен с методами нового тренера. На фоне общей неоднозначности нужно понять: работы в манчестерском клубе много.

Если воспринимать текущие успехи как нечто промежуточное, Рангник неплох. Местами слишком прагматичен, иногда ошибается, но это нормально для тренера, которому доверили обновить облик «МЮ». Ральф обязательно столкнулся бы с проблемами. Пока справляется на приемлемом уровне.

Чемпионат Англии Роналду не будет основным капитаном «МЮ». Так решил Рангник 15/01/2022 В 06:24