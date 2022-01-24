«Брентфорд» договорился о контракте с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Согласно информации Sky Sports, датчанину предложили подписать шестимесячное соглашение. Однако чтобы зарегистрировать трансфер и получить разрешение на игру в АПЛ, Эриксену нужно дождаться вердикта от назначенного клубом кардиолога.
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Медицинский процесс, через который придется пройти футболисту, окажется чуть более сложным в сравнении с типичным медобследованием при подписание контракта. Особенно если учесть, что всего семь месяцев назад Эриксен перенес остановку сердца в матче за Дания – Финляндия на Евро-2020. В результате игроку установили ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор).
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Эриксеном интересуются топ-клубы АПЛ
В Великобритании не запрещено играть с ИКД, и если трансфер санкционируют, то Эриксен станет первым игроком с электрокардиостимулятором в АПЛ. FA не будет составлять собственный отчет, однако рассмотрит оценку клубного кардиолога «Брентфорда» перед тем, как дать добро на регистрацию игрока.
«Брентфорд» не торопится с оформлением договора до закрытия зимнего трансферного окна, поскольку Эриксен является свободным агентом.
В середине декабря «Интер» объявил о расторжении контракта с Эриксеном – ему нельзя играть в Серии А из-за кардиостимулятора.
В начале января Крис дал интервью и заявил, что твердо настроен вернуться на поле. Его главная цель – поездка на ЧМ-2022 в Катар вместе со сборной Дании.
Произошедшее с Кристианом в матче Дания – Финляндия потрясло весь мир. Кардиолог объяснил Eurosport.ru, что было с датчанином.
Источник: Sky Sports
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