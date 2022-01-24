«Брентфорд» договорился о контракте с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Согласно информации Sky Sports, датчанину предложили подписать шестимесячное соглашение. Однако чтобы зарегистрировать трансфер и получить разрешение на игру в АПЛ, Эриксену нужно дождаться вердикта от назначенного клубом кардиолога.

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Медицинский процесс, через который придется пройти футболисту, окажется чуть более сложным в сравнении с типичным медобследованием при подписание контракта. Особенно если учесть, что всего семь месяцев назад Эриксен перенес остановку сердца в матче за Дания – Финляндия на Евро-2020. В результате игроку установили ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор).

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В Великобритании не запрещено играть с ИКД, и если трансфер санкционируют, то Эриксен станет первым игроком с электрокардиостимулятором в АПЛ. FA не будет составлять собственный отчет, однако рассмотрит оценку клубного кардиолога «Брентфорда» перед тем, как дать добро на регистрацию игрока.

«Брентфорд» не торопится с оформлением договора до закрытия зимнего трансферного окна, поскольку Эриксен является свободным агентом.

Источник: Sky Sports

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