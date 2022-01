Алекс Фергюсон провел в «Манчестер Юнайтед» два десятка лет. За это время великий шотландец завоевал 38 трофеев, смел «Ливерпуль» с «их гребаного насеста» и добавил к своему имени пафосную приставку «сэр». Он принял «красных дьяволов» через 12 лет после завершения игровой карьеры, и его тренерские успехи затмили все, что было до них.

Ферги бегал на позиции форварда и прилично забивал, его трансфер в «Рейнджерс» за 65 тыс фунтов в 1967 году стал рекордным в шотландском футболе, страйкер поиграл за сборную страны, но за ее пределами был полным ноунеймом до гегемонии с «Юнайтед». В «Манчестере» успех тоже пришел не сразу, поэтому о первых годах САФа в Англии вспоминают не так часто, хотя на старте его второго сезона случилось очень крутое событие – Фергюсон вышел на поле в футболке «МЮ».

Во время перерыва в чемпионате в 1987-м, через год после перехода из «Абердина», коуч повез команду в небольшой тур по Бермудским островам. «Дьяволы» подписались на два матча – против национальной команды Бермуд и футбольного клуба, который по неизвестным никому причинам назывался «Сомерсетский крикетный клуб», или «Сомерсетские Трояны». Фергюсон был не в восторге. У Алекса уже имелся опыт выезда к Карибскому морю с «Сент-Мирреном», и тот трип прошел не слишком гладко.

В первой игре «Юнайтед» смел сборную Бермудских островов со счетом 4:1, но у команды возникли проблемы с кадрами. «Дьяволы» и так привезли усеченный состав, а по ходу стартовой встречи несколько футболистов получили повреждения. Во втором матче насилие продолжилось, кипер Гэри Уолш получил по голове и не смог продолжить – по воспоминаниям Фергюсона, вратарь несколько лет восстанавливался от последствий столкновения.

Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

1 декабря 1987 года на глазах двух тысяч бермудских болельщиков Ферги в первый и единственный раз сыграл в футболке «Манчестер Юнайтед». На тот момент «красные дьяволы» вели со счетом 3:2, и за 25 минут до конца матча САФ выпустил на поле самого себя в компании Арчи Нокса – ассистента, с которым шотландец работал еще в «Абердине».

«Арчи был зол из-за фола на Уолше и хотел показать себя. Будь он лет на 10 моложе, срубил бы соперника злейшим подкатом!» – рассказал в интервью GQ экс-защитник «МЮ» Артур Альбистон. 40-летний Нокс ответил обидчикам еще круче – порвал ворота ударом с 30 метров и пришиб интригу в матче.

Ферги было уже 45, он больше 10 лет как закончил с футболом, но все равно запомнился зрителям – страйкер почти забил, но его удар головой прошел мимо. Соперники не могли понять, что за дед вышел на поле. Экс-вратарь «Троянов» и сборной Бермудских островов Ллевелин Симмонс вспомнил о том матче в 2013 году: «Мы позабавились, потому что Алексу было за 40, и мы дразнили старика тем, как легко можем пройти его.

Нам удалось забить команде Ферги два гола. Это была веселая игра. Многие парни восторгались оппонентами, против которых играли. Сэру Алексу было уже 45, а энтузиазм и огонь никуда не делись. Конечно, сейчас о том матче вспоминают. У нас были фотографии, но, к сожалению, всю мемораблию клуба украли конце 1990-х». Все же одно фото с той игры осталось и периодически всплывает в соцсетях.

Это не единственный случай, когда САФ вышел на поле с тренерской скамейки – он отметился намного ярче в уже упомянутой поездке на Карибы с «Сент-Мирреном» в 1976 году. Тогда пылкий молодой тренер по имени Алекс Фергюсон повез шотландскую команду второго дивизиона в трехнедельный тур. Экзотичный трип случился по единственной причине: у важного функционера клуба Гарольда Карри были связи в сфере экспорта виски.

Фергюсон уже тогда имел репутацию нарушителя спокойствия, но тур начался без происшествий. А потом команда прибыла в Гайану. Сборная готовилась к решающему отборочному матчу к чемпионату мира и, в отличие от предыдущих соперников «Сент-Миррена», серьезно отнеслась к товарищеской игре. С самого начала встречи гигантский центральный защитник хозяев начал пинать молодого нападающего шотландцев Роберта Торранса.

САФ жаловался резервному арбитру, но в то время судьи еще не так боялись его гнева, так что протесты ни к чему не привели. Перед перерывом Торранса опять срубили, и терпение Ферги лопнуло. Коуч вспомнил свои эмоции в тот момент в автобиографии: «Я сказал ассистенту Дэвиду Провану: «Ну все, я выхожу на поле. Этот большой ублюдок позволяет себе слишком много».

Алекс Фергюсон, «Сент-Миррен» Фото: Getty Images

На протяжении всего тура Фергюсон и Прован ради забавы разминались вместе с запасными, так что коуч был готов сыграть – на тот момент он всего два года как завершил карьеру. В двух высших дивизионах Шотландии Ферги запомнился грубоватым форвардом, любившим вмазать оппоненту с локтя, так что помощник попытался отговорить Алекса от жести, но будущего сэра было не остановить.

«В первом же эпизоде с верховой борьбой за мяч я немного отомстил тому огромному защитнику, из-за его визгов судья зловеще пригрозил мне пальцем. Наши ожесточенные разборки продолжались еще какое-то время, а потом я идеально вмазал обидчику Торранса. Пока он катался по полю, будто в предсмертных конвульсиях, судья показал мне красную», – описал случившееся сам Ферги.

После матча раскаявшийся Фергюсон извинился за случившееся перед каждым из своих игроков… конечно, нет! На самом деле, он подозвал каждого и зловещим шепотом доходчиво объяснил: для вашего здоровья будет полезно, если по возвращении об этом небольшом инциденте никто не узнает. «Они держали рот на замке», – подтвердил очевидное САФ.

Через много лет Ферги привел в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и сделал португальца голевой машиной.

Коуч не только развил Криша, но и изобрел секрет успешной работы с форвардом. Дайте почитать Рангнику.

САФ рассказал о своих чувствах в развязке того самого финала Лиги чемпионов в 2009 году, фанаты «МЮ» вряд ли обрадуются.

