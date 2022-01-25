Зарплата нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть снижена в зависимости от результатов по итогам сезона-2021/22.

Как сообщает The Athletic, доход португальского футболиста будет урезан на 25%, если клуб не финиширует в топ-4 АПЛ и не квалифицируется в Лигу чемпионов. По некоторым данным, зарплата Роналду в «МЮ» – около 32 миллионов евро. В случае непопадания в главный клубный турнир Европы она снизится до 24 миллионов евро.

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Источник: The Athletic

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