Зарплата нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть снижена в зависимости от результатов по итогам сезона-2021/22.
Как сообщает The Athletic, доход португальского футболиста будет урезан на 25%, если клуб не финиширует в топ-4 АПЛ и не квалифицируется в Лигу чемпионов. По некоторым данным, зарплата Роналду в «МЮ» – около 32 миллионов евро. В случае непопадания в главный клубный турнир Европы она снизится до 24 миллионов евро.
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Ранее сообщалось, что Криш сам настроен покинуть «Олд Траффорд», если «дьяволы» не выйдут в ЛЧ. Он хочет завершить карьеру победителем.
Правда, у «МЮ» есть веские причины сохранить Роналду в составе на следующий сезон. Дело не в игре португальца.
А еще журналисты выяснили, почему Криштиану не перешел в «Манчестер Сити». В дело вмешалась обеспокоенность форварда.
Источник: The Athletic
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