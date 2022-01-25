Уик-энд 22-23 января выдался удачным для «Манчестер Юнайтед», поскольку за их победой над «Вест Хэм Юнайтед» (1:0) последовала ничья «Арсенала» с «Бернли» (0:0) и поражение «Тоттенхэм Хотспур» от «Челси» (0:2). Это означает, что к зимнему перерыву «МЮ» идет на четвертом месте в Премьер-лиге, имея надежду на сильное завершение сезона под руководством временного главного тренера Ральфа Рангника.

По завершении кампании Рангник покинет свой пост и перейдет на двухлетнюю должность консультанта, расчищая путь для нового постоянного босса на «Олд Траффорд». Несмотря на то, что немец изначально в шутку сказал, что он может рекомендовать себя на эту роль, клуб намерен назначить кого-то другого на должность на сезон 2022/23.

Ad

Рассмотрение кандидатур начнется в ближайшие недели, и в список входят такие специалисты, как Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги, которые имеют опыт работы в крупных европейских командах, что ставится в приоритет.

Чемпионат Англии Рангник улучшил «МЮ». По очкам отстает только от «Сити» ВЧЕРА В 07:04

Почеттино тренирует «Пари Сен-Жермен» после впечатляющего периода в «Тоттенхэме», Тен Хаг добивается успеха в «Аяксе», Луис Энрике блистал в «Барселоне», прежде чем перешел на работу в сборную Испании, а Лопетеги преуспевает в «Севилье», ранее имея стаж в «Реале», сборной Испании и «Порту».

Сэр Алекс Фергюсон не только тренировал «Манчестер Юнайтед». Он успел сыграть за «МЮ». Вы об этом знали?

Как оценить первые два месяца Ральфа Рангника в «МЮ»? Один из вариантов – проштудировать стартовую пресс-конференцию и понять, насколько реализовались идеи немца

Источник: The Athletic.

Чемпионат Англии Рангник заявил об отказе Марсьяля играть с «Виллой». Игрок отрицает 16/01/2022 В 07:34