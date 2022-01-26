«Тоттенхэм» – лидер АПЛ по упущенным доходам с проданных билетов на домашних матчах.
По данным исследования Daily Mail, в среднем за игровой день на стадионе «шпор» остается 8284 пустых кресла. Из-за нереализованных билетов «Тоттенхэм» теряет более 200 тысяч евро – это самый высокий показатель в Премьер-лиге.
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На втором месте по недополученным доходам с продажи билетов находится еще один лондонский клуб – «Челси». На «Стэмфорд Бридж» в среднем остается около 3000 пустых мест, в среднем потеря доходов «Челси» составляет чуть менее 185 тысяч евро за игровой день.
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«Саутгемптон» и «Бёрнли» заняли третье и четвертое места по упущенным доходам от непроданных билетов – они недополучают 130 тысяч евро и 122 тысячи евро соответственно. Топ-5 замкнул «Манчестер Сити» – действующие чемпионы АПЛ каждый игровой день недосчитываются 104 тысячи евро. В десятку также попали «Кристал Пэлас» (80 тысяч евро), «Уотфорд» (72 тысячи евро), «Лидс» (48 тысяч евро), «Вест Хэм» (47 тысяч евро) и «Ньюкасл» (46 тысяч евро).
Меньше всех доходов в АПЛ с проданных билетов теряет «Лестер» – на домашних матчах «лис» в среднем остается свободным всего 251 кресло. «Кинг Пауэр Стэдиум» вмещает 32 312 зрителей. Это означает, что «Лестер» теряет всего 7800 евро, играя дома.
В Италии другие проблемы с пустыми местами на трибунах – фаны «Интера» бойкотируют миланское дерби из-за ковидных ограничений.
В России тоже начался мощный фанатский протест – объединения «Спартака», «Зенита» и «Ростова» бойкотируют матчи из-за Fan ID.
К позиции болельщиков относительно введения в России паспорта болельщика уже присоединился журналист и блогер Василий Уткин.
Источник: Daily Mail
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