Некоторые лидеры «Челси» недовольны главным тренером команды Томасом Тухелем. В числе тех, кого не устраивает работа немца, упоминается Ромелу Лукаку.

Известно, что футболистам не нравится резкая критика Тухеля во время матчей. Это привело к неуверенности игроков и нежеланию рисковать. Ротация игроков и позиций также ухудшила настроение среди футболистов линии нападения – спортсмены чувствуют, что не могут добиться стабильности, а некоторые даже думают об уходе из клуба.

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Лукаку уже не скрывает, что хочет вернуться в «Интер» . Бельгиец считает, что ушел из миланского клуба в неподходящее время.

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Источник: The Athletic.

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