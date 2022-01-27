Некоторые лидеры «Челси» недовольны главным тренером команды Томасом Тухелем. В числе тех, кого не устраивает работа немца, упоминается Ромелу Лукаку.
Известно, что футболистам не нравится резкая критика Тухеля во время матчей. Это привело к неуверенности игроков и нежеланию рисковать. Ротация игроков и позиций также ухудшила настроение среди футболистов линии нападения – спортсмены чувствуют, что не могут добиться стабильности, а некоторые даже думают об уходе из клуба.
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Лукаку уже не скрывает, что хочет вернуться в «Интер». Бельгиец считает, что ушел из миланского клуба в неподходящее время.
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При этом «Челси» Томаса Тухеля – главная команда-2021. Лондонцы изменили взгляд на ЛЧ.
Источник: The Athletic.
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