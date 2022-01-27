Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин провел совместную тренировку с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Лучшее занятие в тренажерном зале в этом году», – отметил Мазепин в инстаграме. Криш оставил в комментах эмодзи кулачка.

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