Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин провел совместную тренировку с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Лучшее занятие в тренажерном зале в этом году», – отметил Мазепин в инстаграме. Криш оставил в комментах эмодзи кулачка.
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В завершившемся сезоне «Формулы-1» 22-летний гонщик финишировал на последнем месте в личном зачете, не набрав ни одного очка. Российский гонщик считает, что его оценка за сезон – максимум 4 из 5.
А еще Никита Мазепин остро реагирует на неудачи – до слез. Гонщик объяснил, почему так происходит.
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