Основанная в 2000 году компания Transfermarkt полагается на принцип «мудрости толпы». Это позволяет пользователям сайта обсуждать рыночную стоимость футболистов на форумах и выдвигать аргументы, подкрепленные доказательствами. Персонал Transfermarkt – у них работает более 80 человек, а также более 1000 волонтеров – оценивает всю эту информацию и, опираясь на собственные исследования и знания, выдает «золотое число».

Рыночная стоимость часто отличается от тех значений, которые готовы платить клубы за того или иного футболиста, особенно это касается АПЛ, где сосредоточено много денег.

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«Возьмите «Ньюкасл». Крис Вуд, по нашему мнению, не имеет рыночной стоимости в 25 миллионов фунтов стерлингов, но его трансферная стоимость именно такова. На наш взгляд, существует разница между комиссией за переход и рыночной стоимостью. Возможно, у «Ньюкасла» были свои причины платить эти деньги, а также ослабить конкурента («Бёрнли»). Но мы думаем: «Заплатит ли «Бавария» столько же?». Возможно, нет», – пояснил координатор Transfermarkt по рыночной стоимости Кристиан Шварц.

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Некоторые игроки относятся к цифрам намного серьезнее, чем другие – Криштиану Роналду является одним из них. «Сейчас возраст – один из самых важных факторов, а Роналду стар, как и Лионель Месси, и их стоимость будет снижена только из-за их возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они на три года старше», – добавил он.

«Мы разместили список в инстаграме с 10 игроками в возрасте 33 лет и старше, и Роналду все еще был на первом месте по стоимости, но он сказал, что должен стоить гораздо больше. Сначала Криш отправил сообщение нашим парням из социальных сетей. Они ответили ему, объяснили, почему так, и сказали, что среди футболистов в его возрастной группе, он, безусловно, номер один. Разница была в 30-50 миллионов фунтов стерлингов между Роналду и следующим игроком в списке. Потом он прислал несколько смайлов и заблокировал нас», – рассказал менеджер Transfermarkt в Великобритании Даниэль Буш.

Со стороны Transfermarkt нет чувства разочарования по поводу реакции Роналду или любой другой критики. Там признают, что всегда будут споры о ценности любого игрока. Ставится под сомнение мудрость клубов, а не «мудрость толпы», если так много значения придается цифрам. Но если бы решения о покупке зависели от рыночной стоимости на данном ресурсе, то, возможно, это не было бы хорошей работой со стороны клубов.

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Источник: The Athletic.

Чемпионат Англии Роналду снизят зарплату, если «МЮ» не попадет в ЛЧ 25/01/2022 В 05:04