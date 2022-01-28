Нападающий «Баварии» Томас Мюллер попал в сферу интересов двух клубов английской Премьер-лиги.
32-летний чемпион мира понадобился «Эвертону» (16-е место) и «Ньюкаслу» (18), сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в твиттере. Соглашение Мюллера с «Баварией» истекает летом 2023 года.
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Сейчас Мюллер нужен аутсайдерам АПЛ, а в 2014-2015 годах «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала предлагал «Баварии» за Томаса больше 100 млн. Трансфер заблокировала жена.
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Одноклубник Мюллера Йозуа Киммих вовлечен в странный кейс – он финансирует кампании по борьбе с коронавирусом, но сам до сих пор не поставил вакцину.
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