Нападающий сборной Нигерии Самуэль Калу перешел из «Бордо» в «Уотфорд». 24-летний нигериец подписал контракт сроком до 2025 года.
Болельщики «шершней» сомневаются в подлинности паспорта Калу – глядя на нигерийца, многие уверены, что он намного старше 24 лет.
Ad
- «Как этому чуваку может быть 24?» – задался вопросом один из фанатов в комментариях.
- «Если Калу 24, то Рою [Ходжсону] 28», – заявил другой поклонник «Уотфорда».
- «Почему он выглядит старше Роя?» – спросил третий болельщик.
- «Скорее [Нванкво] Кану, чем Калу. Ему точно не 24», – пошутил еще один фанат, вспомнив нигерийца, выступавшего за «Арсенал», «Вест Бромвич» и «Портсмут». Ветерану сейчас 45 лет.
Чемпионат России
Кафанов и еще трое из РПЛ. Топ-15 самых пожилых тренеров Европы
В августе с Калу приключился неприятный инцидент – во время матча второго тура чемпионата Франции с «Марселем» он потерял сознание.
Неизвестно, подлинный ли паспорт у Калу, но вот футболист «Штутгарта» Силас Катомпа Мвумпа оказался переписанным. Его шантажировал агент.
Чемпионат Франции
Футболист «Бордо» потерял сознание во время матча
Чемпионат Франции
«ПСЖ» без титула, Гвардиола в слезах. Последний Евротур сезона
Реклама
Ad
Реклама
Ad