Нападающий сборной Нигерии Самуэль Калу перешел из «Бордо» в «Уотфорд». 24-летний нигериец подписал контракт сроком до 2025 года.

Болельщики «шершней» сомневаются в подлинности паспорта Калу – глядя на нигерийца, многие уверены, что он намного старше 24 лет.

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«Как этому чуваку может быть 24?» – задался вопросом один из фанатов в комментариях.

«Если Калу 24, то Рою [Ходжсону] 28», – заявил другой поклонник «Уотфорда».

«Почему он выглядит старше Роя?» – спросил третий болельщик.

«Скорее [Нванкво] Кану, чем Калу. Ему точно не 24», – пошутил еще один фанат, вспомнив нигерийца, выступавшего за «Арсенал», «Вест Бромвич» и «Портсмут». Ветерану сейчас 45 лет.

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В августе с Калу приключился неприятный инцидент – во время матча второго тура чемпионата Франции с «Марселем» он потерял сознание

Неизвестно, подлинный ли паспорт у Калу, но вот футболист «Штутгарта» Силас Катомпа Мвумпа оказался переписанным . Его шантажировал агент.

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