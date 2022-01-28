Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о возможной свадьбе с Джорджиной Родригес. Футболист и девушка не зарегистрировали отношения, хотя воспитывают четверых детей и в данный момент ждут двойню.
«Я всегда говорю ей: «Когда что-то перещелкнет». Как и во многих других случаях нашей жизни. Она понимает. Через год, через полгода или через месяц. Я уверен на 1000 процентов, что свадьба будет», – сказал Роналду в реалити-шоу «Я – Джорджина» на Netflix.
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Пока Роналду не до свадьбы: он ходит в один тренировочный зал с пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным.
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