Нападающий «Порту» и сборной Колумбии Луис Диас близок к переезду в АПЛ уже в январе – 25-летний футболист стал главной трансферной целью «Ливерпуля». Согласно информации The Sun, «красные» готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро и намерены завершить трансфер уже в ближайшие выходные. Специально для этого представители «Ливерпуля» отправятся в Аргентину – в данный момент Диас находится в расположении сборной Колумбии и готовится к матчу квалификации ЧМ-2022.

За 25-летним форвардом «Порту» долгое время охотился «Тоттенхэм», но все идет к тому, что Диас подпишет пятилетний контракт с командой Юргена Клоппа. Что известно о биографии футболиста, которому, по всей видимости, предстоит заменить в «Ливерпуле» Мохамеда Салаха?

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Луис Диас и Мохамед Салах в матче «Порту» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

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Бедное детство

Луис Диас – представитель народа вайю, крупнейшей коренной этнической группы Колумбии, населяющей регион Ла-Гуахира. Ее численность на данный момент составляет 380 тысяч человек. Вайю проживают на засушливом полуострове Гуахира – недалеко от границы с Венесуэлой на побережье Карибского моря. Диас рос в небольшой деревне Барранкас, игра в футбол стала для него способом побега от нищей реальности.

Жизнь в племени вайю имело свои подводные камни для начинающего футболиста: на протяжении многих лет проблемы народа игнорировались правительством Колумбии. Согласно статистике, с 2008 по 2016 годы около 4700 детей из племени вайю умерли от голода.

В 17 лет Диас появился на футбольном турнире, на котором таланты из разных частей Колумбии заявляли о себе. Худощавый подросток по прозвищу «Лучо» стал главной звездой турнира – вингер даже удостоился похвалы от легендарного Карлоса Вальдеррамы, присутствовавшего на матче. Однако вес игрока вызывал беспокойство.

«На мгновение мы подумали, что ему будет очень трудно играть, потому что у Лучо, похоже, проблемы с питанием. Он был очень худым и проигрывал дуэли с другими игроками. Но, несмотря на это, ему удалось выделиться среди 400 кандидатов и попасть в состав из 26 человек», – рассказал ВВС Джон «Посильо» Диас. Он был в числе тренеров, которые занимались просмотром юных футболистов.

Луис Диас, «Порту» Фото: Getty Images

Сравнения с Роналдиньо

После просмотра в «Атлетико Джуниор» Диаса отдали в аренду колумбийской команде второго дивизиона «Барранкилья». Однако игрока пришлось посадить на специальную диету, чтобы он набрал вес после перенесенного недоедания.

После набора физических кондиций форварда было не остановить: его сравнивали с Роналдиньо благодаря быстрым ногам и хитрости на поле. Луис также очаровывал окружающих скромностью и решимостью использовать каждую долю своих способностей.

В аренде в «Барранкилье» Диас провел лишь один сезон. «Атлетико Жуниор» вернул футболиста, и в 2018 году он стал постоянным игроком основного состава – всего через три года после того, как его обнаружили на том самом детском турнире.

Его стремительный взлет словно не знал границ: в марте 2019 года Диас дебютировал в составе сборной Колумбии, и всего через несколько месяцев он, наконец, осуществил свою мечту и переехал в Европу. Игрока принял «Порту», известный любовью к колумбийцам – в Португалии прокачивали таких будущих топов, как Хамеса Родригеса, Радамеля Фалькао, Фреди Гуарина и Джексона Мартинеса.

Луис Диас, сборная Колумбии Фото: Getty Images

Ради перехода в «Порту» Диас отказался от предложений «Кардифф Сити» и «Зенита». В атаке «драконов» Диас занял место на левом фланге, и в сезоне 2019/20 наколотил 14 голов. В следующем сезоне он забил 11 мячей.

Но по-настоящему Луис заявил о себе летом 2021-го на Кубке Америки: Колумбия заняла третье место, а сам Диас разделил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира турнира с Лионелем Месси. Особенно эффектным получился мяч в ворота Бразилии – его форвард забил ударом в падении через себя. Также Диас отличился важными голами в ворота Перу и Аргентины.

Судя по всему, Мерсисайд – следующий пункт назначения в путешествии Диаса. И переезд в «Ливерпуль» игроку предстоит совершить не в одиночестве: в прошлом месяце он впервые стал папой. Девушка футболиста, 22-летняя Гера Понсе, подарила Луису дочку.

Источник: The Sun

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