Спонсор «Манчестер Сити», компания Wega, подозревается в фиктивной деятельности.
Wega занимается защищенными бесконтактными платежами. Компания сотрудничает с манкунианцами с 2015 года, однако у нее нет ни одного продукта, а в штате нет сотрудников. Фирма зарегистрирована в Швейцарии, но ее номер в Манчестере недействителен. В футбольном клубе отказались комментировать ситуацию.
Ad
«Реал» и «Барса» придумали, как конкурировать с принадлежащими шейхам клубами – такими, как «ПСЖ» или «Манчестер Сити». В чем заключается способ?
Чемпионат Германии
Холанн назвал трех фаворитов ЛЧ. А как же «Бавария»?
Криштиану Роналду не перешел в «Манчестер Сити», потому что не получил место в стартовом составе. Неужели дело не в любви к «МЮ»?
Источник: Off The Pitch.
Чемпионат Англии
Роналду выбрал «МЮ», так как «Сити» не гарантировал место в старте
Чемпионат Англии
Гвардиола может возглавить сборную Нидерландов (Mirror)
Реклама
Ad
Реклама
Ad