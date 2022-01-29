Спонсор «Манчестер Сити», компания Wega, подозревается в фиктивной деятельности.

Wega занимается защищенными бесконтактными платежами. Компания сотрудничает с манкунианцами с 2015 года, однако у нее нет ни одного продукта, а в штате нет сотрудников. Фирма зарегистрирована в Швейцарии, но ее номер в Манчестере недействителен. В футбольном клубе отказались комментировать ситуацию.

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Источник: Off The Pitch.

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