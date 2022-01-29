Российская футболистка Алсу Абдуллина впервые вошла в основной состав «Челси».
Абдуллина вышла на поле в матче четвертого круга Кубка Англии против «Астон Виллы». Встреча завершилась победой «Челси» со счетом 3:1, Абдуллина покинула поле на 80-й минуте. После ее ухода лондонские футболистки, ведшие 3:0, не смогли удержать сухое преимущество и пропустили.
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20-летняя футболистка перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Она подписала с лондонцами контракт до июня 2024-го. До «Челси» Алсу выступала в «Локомотиве».
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