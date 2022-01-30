Девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, модель Харриет Робсон, обвинила футболиста в физическом и сексуальном насилии.

19-летняя девушка опубликовала в инстасторис несколько фотографий, на которых запечатлены кровоподтеки на лице и синяки на руках и ногах. «Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», – подписала Робсон один из постов.

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Также Харриет опубликовала отрывки аудио, на которых слышно, как Гринвуд оскорбляет девушку и заставляет ее заняться сексом, применяя ругательства и грубую силу. Позже модель удалила все сторис и аватар в инстаграм – в профиле девушки осталось лишь 3 поста.

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«Манчестер Юнайтед» уже отреагировал на разгоревшийся скандал выступил с заявлением относительно обвинений Гринвуда в насилии.

«Мы осведомлены о фото и утверждениях, которые циркулируют в социальных сетях. До тех пор, пока достоверность фактов не будет установлена, мы не будем давать никаких комментариев. «Манчестер Юнайтед» выступает против любого насилия», – приводит ответ клуба Manchester Evening News.

Источник: Manchester Evening News

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