Вингер «Порту» Луис Диас перешел в «Ливерпуль», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Сделка будет завершена при условии успешного медосмотра. Срок контракта футболиста сборной Колумбии не уточняется. Известно, что Диас прибудет в Мерсисайд после матчей за национальную команду, которая 1 февраля встретится с Аргентиной в отборочном матче чемпионата мира. Диас взял в «Ливерпуле» 23-й номер.

Ad

Чемпионат Англии Отказ «Зениту» и сравнения с Роналдиньо. Кто заменит Салаха в «Ливерпуле» ВЧЕРА В 09:13

Мохамед Салах хочет зарабатывать в «Ливерпуле» 479 тысяч евро в неделю. Что говорит руководство

Футбол 1-й гол Рамоса за «ПСЖ», 1-й слив Конте в АПЛ, катеначчо-2022 23/01/2022 В 22:42