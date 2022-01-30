Вингер «Порту» Луис Диас перешел в «Ливерпуль», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
Сделка будет завершена при условии успешного медосмотра. Срок контракта футболиста сборной Колумбии не уточняется. Известно, что Диас прибудет в Мерсисайд после матчей за национальную команду, которая 1 февраля встретится с Аргентиной в отборочном матче чемпионата мира. Диас взял в «Ливерпуле» 23-й номер.
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