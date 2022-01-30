Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду присоединился к командному чату в WhatsApp, чтобы стать ближе к молодым игрокам. Сообщалось, что у Криша возникли проблемы с молодежью – коммуникация с Эдинсоном Кавани дается юным игрокам легче, плюс ко всему одноклубникам не понравилось интервью португальца, в котором он раскритиковал молодых футболистов.

36-летний нападающий вступил в групповой чат, где находятся в том числе Маркус Рашфорд и Джесси Лингард, с которыми Рон состоит в хороших отношениях. Также сообщается, что в беседе присутствуют молодые Энтони Эланга и Джеймс Гарнер.

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«Некоторые из молодых игроков любят общаться через WhatsApp. Они не отрываются от телефонов и регулярно обмениваются сообщениями, отправляют мемы и забавные клипы, болтают о таких вещах, как компьютерные игры, мода и музыка. Роналду почти в два раза старше некоторых членов группы, у него четверо детей и беременная невеста. Его жизнь сильно отличается от жизни молодых футболистов, которые только начинают карьеру. Они действительно счастливы, что Криш присоединился к группе, и рады, что он переписывается со всеми. Это делает его гораздо более доступным, особенно в то время, когда некоторые из молодых игроков пытаются восстановить форму», – приводит The Sun слова источника.

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Источник: The Sun.

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