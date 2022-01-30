«Манчестер Юнайтед» сделал заявление по поводу скандала с участием нападающего Мэйсона Гринвуда.

«Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок», – гласит сообщение «МЮ», которое приводит в твиттере журналист BBC Саймон Стоун.

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В сентябре 2020-го Гринвуд уже попадал в неприятную историю. Форвард «МЮ» попался на веселящем газе через несколько дней после того, как его выгнали из сборной Англии за секс.

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